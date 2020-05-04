В Латвии за сутки подтвердили коронавирус у 17 человек

Алексей Вольцев

Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Латвии за прошедшие сутки, в целом в стране инфекция диагностирована у 896 человек, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в Twitter."За прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19, было сделано 1219 тестов", - сказано в сообщении.

С начала распространения вируса в Латвии сделано 65 464 теста на COVID-19, от болезни вылечилось 348 человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 16 человек.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.