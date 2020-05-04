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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусомФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Основные пути передачи коронавируса в России в условиях закрытых границ с другими странами — местное распространение вторичных и третичных случаев. Об этом рассказал академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что первые карантинные меры в России были приняты еще в конце января — тогда появились ограничения на границе с Китаем. По мере развития эпидемии эти меры становились разнообразнее и жестче. Это позволило стране сдержать темпы развития эпидемии и выиграть время для мобилизации медицинской службы.

Благодаря этому в Россию практически не было завезено случаев коронавируса из Китая. Однако много заразившихся прибыли из европейских стран. Брико сослался на данные мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которым в страну за последние полтора месяца из-за границы приехали более 120 тысяч человек. Таким образом возникло множество очагов распространения инфекции, завезенной из разных точек мира.

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования. Такой сценарий возможен до тех пор, пока не возникнет популяционный иммунитет, который сможет формировать разрывы в передаче вируса.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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