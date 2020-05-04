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В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусуФото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.

Отсутствие выхода на плато Авдеев объяснил тем, что россияне не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции. Из-за этого, по мнению пульманолога, диагностируется большое число новых инфицированных, еще больше людей попадают в больницы.

Тем временем главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что низкая смертность россиян с COVID-19 объясняется тем, что врачи вовремя выявляют инфекцию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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