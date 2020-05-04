В Молдавии достаточно пшеницы, заверил премьер

Алексей Вольцев

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что некоторые политики, спекулирующие на теме якобы нехватки пшеницы, преследуют цель посеять панику среди населения республики и искусственно провоцируют рост цен на муку и хлеб.

«В стране есть пшеница, ресурсов достаточно, продовольственная безопасность будет обеспечена. Я вижу, что некоторые оппозиционные политики уже говорят, что резервов не хватает. Кстати, это закрытая информация, и за разглашение этой тайны соответствующие лица должны отвечать», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что сегодня о нехватке хлеба говорит тот, кто год назад заявлял, что в стране не будет газа и бюджетных средств на социальные выплаты. Премьер успокоил граждан, призвав пресекать подобного рода слухи, заверив, что власти оперативно реагируют на любые вызовы, в том числе экологического характера. Поэтому, по его словам, повода для беспокойства нет.

«На этой неделе правительство обсудит меры, которые необходимо предпринять для борьбы с последствиями засухи, а также вопросы водоснабжения населенных пунктов в пройме Прута», — заключил Ион Кику.

ИА Newstes сообщало, что после отставки в ноябре прошлого года кабмина под управлением Майи Санду бывшие партнеры социалистов по коалиции из блока ACUM (партия «Действие и солидарность» и партия «Платформа Достоинство и правда») стали обвинять новый состав правительства в экономических провалах, предрекая негативные последствия для граждан. Одной из тем был газовый вопрос, пока не была достигнута между Москвой и Киевом договоренность о транзите. Несмотря на то, что власти разработали несколько альтернативных вариантов газоснабжения региона, ACUM рассказывал избирателям, что по вине команды Кику после Нового года «молдаване замерзнут».

Сегодня страна получает российский газ по привычному транзиту дешевле, чем это было ранее. Теперь в основе риторики оппозиции лежит проблема продовольственной безопасности и последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.