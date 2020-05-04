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В парламенте Молдавии не осталось порядочных людей — Санду

В парламенте Молдавии не осталось порядочных людей — Санду

Лидер парламентской оппозиционной партии «Действие и солидарность» экс-премьер Молдавии Майя Санду упрекнула своих коллег-депутатов в непорядочности. По ее словам, они мешают демократическим силам страны объединить усилия для продвижения европейской повестки.

В частности председатель ПДС уверена, что при других обстоятельствах Демпартия примкнула бы к правоцентристам, чтобы отправить в отставку кабмин Иона Кику, но сегодня вынуждена придерживаться договора о коалиции с социалистами.

«Если бы в парламенте было больше хороших людей, было бы легче обсуждать, но, к сожалению, после парламентских выборов 2019 года у нас оказался тот парламент, которого все мы знаем» — заявила заявила Санду.

Она добавила, что политическая ситуация в стране осложнена позицией президента Игоря Додона и руководства ПСРМ, которые «являются агентами влияния Российской Федерации в Республике Молдавия» и «продвигают интересы Москвы в ущерб национальным».

Бывший премьер подчеркнула, что готова снова взять власть и под свою ответственность продолжить реализацию реформ, которые были приостановлены после отставки в ноябре правительства под ее управлением.

«Очень важно, чтобы партии, которые хотят внести свой вклад в снятие Игоря Додона с должности, имели предвыборные кампании, в ходе которых не нападали бы на другие проевропейские партии, а выступали бы против коррупционеров», — заключила Майя Санду.

ИА Newstes сообщало, что председатель ПДС Майя Санду продвигает идею создания парламентского большинства с депутатами группы Андриана Канду Pro Moldova и партией «Шор» скрывающегося от молдавского правосудия бизнесмена Илана Шора, она убеждает депутатов от ДПМ расторгнуть политические договоренности с ПСРМ и присоединиться к возможной новой коалиции. Весомым аргументом, по ее пониманию, должно стать то, что принимаемые новым парламентским большинством решения «наносят ущерб стране и демократическим процессам».

Ее коллеги по парламентскому блоку ACUM из партии Андрея Нэстасе «Платформа Достоинство и правда» также считают, что демократов принуждают к союзу с Партией социалистов. Вице-председатель политформирования Александр Слусарь убежден, что фракция ДПМ только под давлением руководства голосует за решения, выгодные Додону и ПСРМ. Поэтому, говорит Слусарь, скрытая оппозиция ДПМ поддержит инициативу по вотуму недоверия действующему правительству.

«Если будет возможность, как только закончится пандемия, мы объявим вотум недоверия и сделаем все возможное, чтобы отправить в отставку это правительство», — пообещал Александр Слусарь.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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