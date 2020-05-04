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В Пентагоне обеспокоены возможным снижением военного бюджета США из-за кризиса

В Пентагоне обеспокоены возможным снижением военного бюджета США из-за кризиса

Пентагон обеспокоен тем, что кризис из-за коронавирусной инфекции приведёт к снижению военного бюджета, заявил глава Минобороны США Марк Эспер в ходе онлайн-мероприятия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если США хотят продолжать «усиливать боеготовность, проводить изменения, реализовывать национальную оборонную стратегию и так далее», необходим реальный рост оборонного бюджета на 3-5 процентов в год.

«Конечно, я обеспокоен, что масштабное вливание средств в экономику со стороны конгресса и исполнительной власти — всего около 3 триллионов долларов — может сбить нас с курса», — сказал Эспер.

Он также сообщил, что «у США огромный долг, с которым тоже надо иметь дело». В связи с этим «есть обеспокоенность, что это может привести в будущем к тому, что оборонный бюджет будет меньше», заявил министр.

Ранее стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин считает преждевременным говорить о том, возобновятся ли международные поездки в 2020 году.

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По материалам: pnp.ru

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