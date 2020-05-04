В период самоизоляции российские банки увеличили выпуск цифровых карт

Вадим Карасев

На фоне установленных ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 крупные российские банки фиксируют повышенный спрос клиентов на выпуск цифровых банковских карт. Весьма удобно то, что данный кредитный продукт можно оформить онлайн и их применение не требует затрат, как на привычные пластиковые карты.

Начать выпускать цифровые карты решили также в некоторых банках, которые ранее не выпускали таковых, сообщает РБК.

По своему функционалу цифровая карта мало чем отличается от привычной всем пластиковой, но при этом имеет ряд преимуществ. Для того, чтобы начать ее использование, достаточно загрузить карту в доступный мобильный кошелек (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay).

Среди российских банков, которые отмечают повышение спроса на цифровые карты указываются Сбербанк, “Русский стандарт” и платежный сервис QIWI. Банк ВТБ, Росбанк и Тинькофф Банк также говорят о стабильном интересе пользователей к цифровым продуктам, однако не фиксируют высокого спроса на них. Начать эмиссию виртуальных платежных карт намерены Промсвязьбанк и банк “Открытие”.

Как рассказали представители платежных систем Visa и Mastercard в последнее время интерес к виртуальным картам отмечается и у банков и у их клиентов. По словам вице-президента Visa Юрия Топунова, на сегодня выпущено в обращение более миллиона цифровых карт порядка 20 кредитных организаций. Клиентам при этом предлагается одновременный выпуск пластиковой и виртуальной карт.

Также отмечается значительная экономия для кредитных организаций от преимущественного выпуска цифровых карт. В среднем на выпуск одной традиционной пластиковой карты банк затрачивает примерно 500 рублей. В то время как на виртуальный аналог издержки снижаются почти на 70%, поскольку отсутствуют затраты на производство, комплектующие, упаковку и прочее.

Согласно статистики Центробанка России на начало 2020 года в стране реализовано 285 миллионов банковских карт и на данный момент достаточно сложно точно сказать, сколько от этого объема занимают виртуальные карты, поскольку эта информация не отслеживается в отчетности. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова количество виртуальных продуктов менее 1% от общего выпуска.

Быстрый выпуск и отсутствие необходимости посещать отделение банка, - в условиях ограничений трудно недооценить преимущества цифровых карт.

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