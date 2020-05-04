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"В поисках свободы": Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о королевской семье

"В поисках свободы": Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о королевской семье

38-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри решили выпустить книгу о своей жизни — "В поисках свободы", она выйдет 11 августа. Авторами полной биографии стала не сама пара, а светские хроникеры Омид Шорби и Каролин Дюран. В ее основу легли откровенные интервью герцога и герцогини Сассекских, в которых они рассказали об уходе из британской королевской семьи и их новой жизни в Америке.


После переезда из Великобритании пара стала жить в Лос-Анджелесе. Сейчас они строго соблюдают самоизоляцию и наслаждаются временем, проведенным с сыном Арчи.


Издатель Dey Street Books опубликовал описание 320-страничной биографии, заявив, что в ней будут раскрыты неизвестные подробности совместной жизни Гарри и Меган и опровергнуты многочисленные слухи.


Книга также расскажет о том, как зарождался роман между актрисой и британским принцем. Как сообщается в аннотации, это будет "честный, близкий и обезоруживающий портрет". В качестве обложки биографии выбрана фотография Гарри и Меган, сделанная в октябре 2018 года.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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