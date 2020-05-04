В России низкая смертность потому, что болезнь рано выявляют
Медицинская система России оказалась готова к эпидемии, и врачи успевают рано выявить и вовремя начать лечение. Именно поэтому в стране низкая смертность от Covid-19, считает инфекционист Елена Малинникова.
Эксперт отметила, что смертность в России (то есть соотношение умерших к численности населения) составляет 5,5 случаев на миллион человек, этот показатель растет намного медленнее, чем во многих странах Европы.
По словам инфекциониста, запоздалые случаи обращения к врачам встречаются в России редко.
Напомним, всего по стране зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались за все время эпидемии 1 356 человек, выздоровели более 18 тыс.