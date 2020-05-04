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В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного потока-2»

В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного потока-2»Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Депутат Государственной Думы Алексей Чепа ответил на угрозы Киева сорвать завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит RT.

Политик отметил, что заявления украинской стороны «ничего не стоят», поскольку большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы проект был запущен в полном объеме.

Чепа добавил, что Украина «просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая Вашингтону».

Ранее 29 апреля глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что «Газпрому» было бы выгоднее хранить избыток газа, возникший из-за аномально теплой зимы, в подземных хранилищах на Украине. В противном случае российской компании придется переплачивать за транзит. Также он пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», потому что иначе транзит через Украину остановится.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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