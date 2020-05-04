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В России предлагают ввести запрет на пропаганду деятельности пособников нацизма

В России предлагают ввести запрет на пропаганду деятельности пособников нацизма

В федеральном законе предлагается указать, что в России запрещается пропаганда деятельности лиц, сотрудничавших с нацистскими организациями во время Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

 Документ, разработанный группой депутатов, подготовлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Авторы инициативы отмечают, что в последние годы всё чаще наблюдаются факты переписывания итогов войны. «Более того, некоторые страны на государственном уровне становятся на путь героизации пособников нацистов, совершивших в своё время и продолжающих совершать сегодня преступления против целых народов, — говорится в пояснении к проекту. — Даже в России, к сожалению, есть такого рода примеры». Например, в Ростовской области установлен памятник генерал-майору Русской императорской армии, атаману Петру Краснову, который во время Второй мировой войны командовал казачьим войском, принявшим сторону нацистской Германии.

Нюрнбергский процесс признал преступления против человечности тягчайшим уголовным преступлением. По уставу Нюрнбергского трибунала, учреждённого государствами-победителями фашизма, страны имеют право привлекать к суду национальных или военных трибуналов за принадлежность к той или иной преступной группе или организации.

Законопроект предлагает дополнить часть 3 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» положением о том, что в России запрещается пропаганда деятельности лиц, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или гражданами, признанными виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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