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В России предрекли Минску критическое состояние медицины из-за коронавируса

В России предрекли Минску критическое состояние медицины из-за коронавирусаФото: Виктор Толочко / РИА Новости

Москва предупредила Минск о критическом уровне заразившихся коронавирусом граждан для национальной медицины. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал российский сенатор Олег Морозов.

По его словам, Белоруссию ждет бесконтрольный рост числа заболевших, если страна не примет необходимые меры для борьбы с распространением инфекции. «Есть опыт Китая и Вьетнама, где именно жесткие меры остановили эпидемию. Есть наш, когда действуют ограничительные меры, но беда пока нарастает. Моя точка зрения в том, что мы не имеем права пустить ситуацию на самотек. Медицина захлебнется», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что не хочет давать оценку действиям белорусских политиков и врачей, так как только время покажет верность принятых решений. Однако он счел, основной критерий победы над коронавирусом — это запас прочности системы здравоохранения. «В Белоруссии, видимо, считают, что им ее хватит», — заключил Морозов, призвав Минск учиться на чужих ошибках.

ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантинные меры из-за изменения динамики заболеваемости COVID-2019 в республике, однако президент страны Александр Лукашенко неоднократно отказывался это сделать, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости.

По последним данным, число зараженных в Белоруссии достигло 16705 человек, 99 пациентов скончались.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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