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В России запустили флешмоб с воспоминаниями об ушедших на фронт родных

В России запустили флешмоб с воспоминаниями об ушедших на фронт родныхФото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Общественная палата России ко Дню Победы в Великой Отечественной войне запустила в социальных сетях флешмоб, посвященный воспоминаниям о родных, ушедших на фронт, передает ТАСС.

Общественники призывают людей писать пост или снимать видео-рассказ (до 50 секунд) о родственниках, участвовавших в войне, и размещать их в своих социальных сетях под хештегами #ЛичноОВойне и #ОПРФ.

Акция продлится с 4 по 9 мая. Поучаствовать в ней можно и прочитав стихотворение или спев песню о событиях Великой Отечественной, а также просто поздравив ветеранов у себя на странице.

Как отметила секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, в этом году Россия празднует 75-ю годовщину окончания кровопролитной войны, и это еще один повод отдать дань памяти и уважения тем, кто отстоял свободу и независимость для всего мира.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Глава государства пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан.

Известно, что 9 мая пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

30 апреля россиян призвали писать поздравительные письма ветеранам Великой Отечественной войны. Сообщалось, что волонтеры передадут их прямо в руки адресатам в рамках акции «Письмо Победы».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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