В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19

Алексей Вольцев

Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявили в Озерном психоневрологическом интернате в Саратовской области, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В минсоцразвития области 27 апреля сообщили, что коронавирус в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе обнаружили у медработника, работавшего в учреждении по совместительству. По данным пресс-служба губернатора, на 30 апреля в Озерном интернате, где постоянно проживают 117 человек, среди сотрудников выявили уже два случая коронавируса.