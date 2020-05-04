В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19
Сегодня, 10:14 Алексей Вольцев
Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявили в Озерном психоневрологическом интернате в Саратовской области, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В минсоцразвития области 27 апреля сообщили, что коронавирус в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе обнаружили у медработника, работавшего в учреждении по совместительству. По данным пресс-служба губернатора, на 30 апреля в Озерном интернате, где постоянно проживают 117 человек, среди сотрудников выявили уже два случая коронавируса.
По материалам: ria.ru