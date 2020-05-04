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В США придумали изощренную месть для Китая

В США придумали изощренную месть для Китая

В США обдумывают план мести Китаю, который будет хуже, чем санкции для России. Если раньше о нестандартном подходе говорилось в политических ток-шоу, то сейчас данный вопрос решается на самых верхах в администрации президента. Об этом передает The Washington Post, ссылаясь на источники.

Сейчас Вашингтон планирует простить долги, которые ранее были взяты у Пекина и сообщить общественности, что это является некой оплатой ущерба, нанесенного США из-за коронавирусной инфекции.

Также Трамп с помощниками обсуждал еще один момент - лишение Китая "суверенного иммунитета", тут главной целью будет возможность подать на Поднебесную в суд.

Поднимался вопрос и об отмене США части своих долговых обязательств перед Китаем.

На данный момент неизвестно, какое решение принял президент США. Но он неоднократно ранее высказывался о том, что найдет способ как отмстить Китаю.

Американский лидер поставил себе цель - наказать Китай. И как сообщает The Washington Post, после мести Китай позавидует России, которая обложена санкциями со стороны США. Не исключено, что Америка рассмотрит такой шаг, как уничтожение трети золотовалютных резервов Китая. С таким китайский юань просто не справится, сообщают РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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