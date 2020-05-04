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В Ставрополе разработали “дистанционную” программу празднования Дня Победы

В Ставрополе разработали “дистанционную” программу празднования Дня Победы

Коронавирус спутал множество планов во всех сферах жизни людей. День Победы при этом не стал исключением. В Ставрополе вместо привычных мероприятий к 9 Мая разработали “дистанционную” программу развлечений, поучаствовать в которой могут все желающие.

Торжества стартуют в 10 утра - в ставропольском небе пройдет праздничный авиационный парад. При этом одновременно с концертной программой будет осуществлен проезд военного КамАЗа.

Акция «Бессмертный полк», ставшая уже привычной не только в России, но и по всему миру, все же состоится, но в ином формате. В условиях пандемии массовые шествия людей попросту невозможны ввиду высокого уровня опасности заражения. Поэтому они будут заменены на онлайн-трансляции, демонстрирующие портреты героев войны. Одновременно с этим жителям Ставрополя предложили разместить в окнах своих домов фотографии воевавших родных.

В рамках акции “Выше голову, Ставрополь”, город облетит специальный воздушный шар “Знамя Победы”.

Ровно в полдень стартует акция для ставропольских ветеранов. Живой концерт пройдет во всех дворах, где проживают участники боевых действий. Городская акция «Радио Победы» начнется в это же время.

В семь часов вечера по всей России начнется минута молчания, как знак памяти о всех погибших. Затем пройдет массовое исполнение знаменитой песни «День Победы».

Финальной точкой торжеств окажется салют, который можно будет посмотреть из окон в 10 вечера.

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По материалам: u-f.ru

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