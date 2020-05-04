В Тюмени нашли дезертировавшего 15 лет назад солдата

Вадим Карасев

В Тюмени военные следователи нашли бывшего военнослужащего, самовольно покинувшего часть в 2004 году, пишет 72.ru.

Уроженец Магадана Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях. Сейчас ему 35 лет.

"Все это время он жил на случайные заработки. Более 15 лет его родные не знали, где он находится. О том, что мужчина найден, матери и тете сообщил следователь. Обе женщины приехали в Тюмень, чтобы увидеть Южанина", — рассказали в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.

Как отмечается, у Южанина на оставление части не было уважительных причин, которые могли бы стать поводом для снятия уголовной ответственности. При этом уголовное дело о дезертирстве в отношении мужчины было закрыто 30 апреля 2020 года по истечении срока давности.