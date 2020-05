В Великобритании выставили на аукцион кассету с неизвестной песней Маккартни и Старра

Влада Некрасова

По данным представителей Omega Auctions, который базируется в Ньютон-ле-Уиллоус (городок в графстве Мерсисайд, откуда родом "ливерпульская четверка"), на кассете записана песня под названием Angel in Disguise, написанная Полом Маккартни. Музыкант записал композицию совместно с бывшим барабанщиком The Beatles Ринго Старром для десятой сольной пластинки последнего (Time Takes Time).Но в конце концов песня Angel in Disguise так и не стала частью альбома Time Takes Time — известно, что композицию забраковал сам Старр. Кассету с песней хранил в своем архиве британец Тони Принс, DJ радиостанции "Радио Люксембург", а теперь уникальную запись выставят на торги.Кассету, на которой можно обнаружить две версии трека "Ангел во плоти", а также песню Everyone Wins (она выпускалась в составе одного из сборников композиций Старра), продадут на аукционе 19 мая. Стоимость лота, как предполагается, может перевалить за 20 тысяч фунтов стерлингов (около 25 тысяч американских долларов).