В ВОЗ назвали мытьё рук одним из лучших средств борьбы с коронавирусом

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Мытьё рук является одним из лучших средств против новой коронавирусной инфекции, заявил 4 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытьё рук», — сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, простое мытьё рук «может стать водоразделом между жизнью и смертью». Оно остаётся «одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от [вызываемого новым коронавирусом] заболевания COVID-19 и многих других болезней», подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее в понедельник он заявил, что успех в борьбе с коронавирусной инфекцией в мире зависит не от скорости разработки необходимых препаратов против патогена, а от того, насколько равно они будут распределены.