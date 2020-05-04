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В ВОЗ назвали мытьё рук одним из лучших средств борьбы с коронавирусом

В ВОЗ назвали мытьё рук одним из лучших средств борьбы с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Мытьё рук является одним из лучших средств против новой коронавирусной инфекции, заявил 4 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытьё рук», — сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, простое мытьё рук «может стать водоразделом между жизнью и смертью». Оно остаётся «одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от [вызываемого новым коронавирусом] заболевания COVID-19 и многих других болезней», подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее в понедельник он заявил, что успех в борьбе с коронавирусной инфекцией в мире зависит не от скорости разработки необходимых препаратов против патогена, а от того, насколько равно они будут распределены.

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По материалам: pnp.ru

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