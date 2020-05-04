Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30

В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30

В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30
В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 3 мая подтверждено уже 49 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

"На 07:00 3 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении командования Медсил.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляции) – находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 91 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные (Харьковская область-3 военнослужащих, Днепропетровская область-1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - отметили медики.Источник: https://censor.net.ua/n3193025
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники леса!
Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники
Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу
Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу
Минздрав России: Covid-19 может поражать любые органы человека
Минздрав России: Covid-19 может поражать любые органы человека
Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя наитупейшей коровой»
Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя
Ивановские полицейские поручили местному жителю продать порох и завели дело
Ивановские полицейские поручили местному жителю продать порох и
Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по войне на Донбассе
Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по
Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса
Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц

Еще по теме

В ВСУ коронавирус зафиксирован у 32 человек
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
На карантине пребывают более 170 бойцов ВСУ
В Ростовской области за сутки зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусом