Валетина Титова: «Сейчас живу так, как не хотела: бедно, экономно, на 10 тысяч рублей в месяц»

Алексей Вольцев

Звезда фильмов «Щит и меч» и «Большая перемена» призналась в беседе со «СтарХитом», что совсем не богата, как считают многие коллеги. Но Валентина Антиповна привыкла к финансовым трудностям.

Звезда советских кинолент удивлена, почему многие жалуются на карантин и не используют отведенное время с пользой. Сама Валентина Антиповна выдающихся вещей во время самоизоляции не делает. «Живу по-старому, привожу в порядок квартиру, себя и выполняю указанные нормы», — признается Титова. Но даже такие мелочи делают ее счастливой. Актрису не расстраивает и ее тяжелое финансовое положение, предательство коллег и разлука с дочерью. Почему? В откровенном интервью со «СтарХитом» артистка поделилась своим мировоззрением.

— Валентина Антиповна, наверно, уже устали от самоизоляции? У каждого есть мозги, но не у всех они работают. Необходимо понимать элементарные вещи: если я где-то чихнула, заразу подхватили десять человек. Следом они чихнули — заразились еще сто… Потом, когда приспичит в больницу, мест не окажется. Чтобы такого не произошло, надо слушать, что рекомендует правительство. Если ты живешь в городе, то должен соблюдать правила. Если ведешь себя так, как хочешь, дуй в пустое поле, поставь там хижину и носись с собачкой, с кошечкой… с кем угодно. На мой взгляд, необходимы жесткие меры к тем, кто позволяют себе существовать отдельно от предписаний и мер безопасности. Их лучше выселять из Москвы, тогда и остальные быстро сообразят.— Моя коллега тоже раздражается, когда видит из окна, как ее соседи спокойно разгуливают по улице…Все считают себя умными. Но умный тот, кто старается не раздражать окружающий. А интеллигентный кто? Тот, кому очень хочется дать в рылу какому-нибудь жлобу. Но он этого не делает, потому что понимает: если врежешь, он ответит, но ничего не изменится. — Вы в Москве остались или за город рванули? Моя дача находится в Греции, куда переехали моя дочь и внучка. Они живут в хорошем дорогом районе, где люди не высовываются. А если и выходят куда-то, то так, чтобы никого на улице не встретить. Внучка Ариадна говорит: «Бабушка, я наконец-то хожу по твоей любимой тропе!» Она и правда особенная, длинной в десять километров. А Ариша занимается балетом, тело требует движения. Дорога — хороший вариант для нагрузки. Дочке тоже есть чем заняться. То балконы моет, то наблюдает, как голубка свила гнездо и два яичка положила в кустики.

Валентина Титова оправдалась за «исчезновение» из жизни детей





— Наверно, тяжело находиться в разлуке с семьей сейчас? Да, в это время обычно гощу у них. Но всякие случаются времена. На секундочку представляю, как было во время войны. Брестская крепость, люди скрывались, сидели в подземелье. Но не просто сидели, а еще и оборонялись. А мы? Прячемся в квартирах, в своих постелях… Как можно выплескивать энергию? Если она есть, почему не пустить в нужное русло! Например, можно обойтись без зарядки и помыть окна, отстирать и отгладить все вещи. Занимаюсь этим раз в три дня. Я шизофреничка, люблю чистоту в квартире и доме. Надо благодарить Бога за то, что мы живем в Москве, где созданы потрясающие условия. Собянин позаботился! Многие возмущаются, мол, выложил дорогу. Но, наверно, забыли как двое сапог за зиму изнашивали, как сгнивала обувь? А теперь носим одну пару. Если бы кто-то после войны сказал, что так будет, то на человека посмотрели бы как на сказочника.— Актеры жалуются, мол, остались без работы, у многих даже нет финансовой подушки безопасности. Ну и что? У меня тоже нет. Моя пенсия 16 тысяч рублей в месяц из-за отсутствия званий. Спасибо товарищам по труду. Сочли, что Титова богатая, и ничего не надо… Еще прибавили четыре тысячи в связи с вирусом. В итоге — 20. Поняла: умею на них жить — бедно и экономно. Я транжира, когда необходимо купить стиральные порошки, хлорку, крахмал. Еду не заказываю, все делаю сама. Беру овощи, мясо…— Как прожить на 20 тысяч рублей? Научите!Нет, не на 20, а на 10. Половина суммы уходит на квартплату. Умная женщина может все, ей цены нет. Умею экономить, была бедной несколько раз в жизни. Но мы эти мгновения пережили. В этом ничего страшного нет, организму тоже нужна передышка, нельзя без конца существовать под девизом «Как я хочу!» Сейчас живу так, как не хотела, но живу… Жизнь большое испытание. Если ты его пройдешь, то ты человек. А все остальное — шизофрения и идиотизмом. — Вы легко расстаетесь с деньгами? Мой опыт показывает — не надо копить. Легко трачу, но бывает, наоборот, прижимаюсь. Если для ваших мозгов, головы, духа жажда путешествия необходима, значит, не жалейте деньги. Например, отправляйтесь за Волгу и посмотрите там мир. Поверьте, вернетесь обновленным. О чем вообще говорить с людьми, которые никуда не едут? У меня приятельница улетела в Америку. Спрашиваю ее: «Куда ходили?» А она: «В русский ресторан». Я бы не поехала туда ради этого. Лучше в двухсотый раз в Санкт-Петербург. Буду бегать по улице, наслаждаться великим городом. Устраивайте праздник самим себе! Когда есть личное впечатление, тогда иначе воспринимаешь все, даже рассказы товарищей, книги, которые читаешь…— Валентина Антиповна, перед звонком читал комментарии ваших поклонников. Всех интересует, как удается так шикарно выглядеть в 78 лет?Я артист и обязана выглядеть получше. Те, кто ориентируется на меня, моих лет женщины, должны знать: не стоит превращаться в старуху Изергиль. А это очень легко: с утра не надеть лифчик и трусы, не натянуть колготки… вот ты и каракатица. Никогда не забуду, как встретила на улице Людмилу Целиковскую. Она очень красивая, статная женщина. Меня тогда поразило, у нее был грим: веки синим подведены, глаза и губы яркие. Пришла домой и стала узнавать сколько же ей лет. Оказалось 74… Вот я сейчас в таком возрасте, и хочется быть получше. К примеру, очень не люблю красить ресницы, но надо. Актер должен носить эту форму всю жизнь, он — лицо нации.— Вы за естественную красоту или позволяете себе какие-то косметические процедуры?Я такая бедная в плане процедур, и ленивая. Позволяю себе десятикилометровые прогулки пешком и баню. Как же мечтаю о ней, уже буквально вся чешусь. Но дождусь обязательно! Если нахожусь на юге, спасают утренние ритуалы. Иду к морю, плаваю, смотрю вдаль, возвращаюсь и пью кофе на балконе… Балдею от каждого мгновения. Если живешь и не получаешь удовольствия от бытия с утра до вечера, то зачем ты вообще есть? А если беда, скажите себе: «Это испытание дано, чтобы я поумнела и прошла его».— Что сделаете сразу, как прекратится карантин? Уеду к дочке! Но я не узурпатор, говорю в квартире несколько слов в день. Когда девочки возвращаются с учебы и работы, быстро ухожу в свою комнату, стараюсь никого не раздражать. Ведь у каждого свой мир. Но мое присутствие их как-то успокаивает. Вообще, приятно, когда дома есть живая душа!

Фото: Сергей Иванов/PhotoXPress.ru, Facebook.com, кадр фильма «Большая перемена»