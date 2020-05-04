Валетина Титова: «Сейчас живу так, как не хотела: бедно, экономно, на 10 тысяч рублей в месяц»
Сегодня, 12:00 Алексей Вольцев
Звезда фильмов «Щит и меч» и «Большая перемена» призналась в беседе со «СтарХитом», что совсем не богата, как считают многие коллеги. Но Валентина Антиповна привыкла к финансовым трудностям.
Звезда советских кинолент удивлена, почему многие жалуются на карантин и не используют отведенное время с пользой. Сама Валентина Антиповна выдающихся вещей во время самоизоляции не делает. «Живу по-старому, привожу в порядок квартиру, себя и выполняю указанные нормы», — признается Титова. Но даже такие мелочи делают ее счастливой. Актрису не расстраивает и ее тяжелое финансовое положение, предательство коллег и разлука с дочерью. Почему? В откровенном интервью со «СтарХитом» артистка поделилась своим мировоззрением.
— Валентина Антиповна, наверно, уже устали от самоизоляции? У каждого есть мозги, но не у всех они работают. Необходимо понимать элементарные вещи: если я где-то чихнула, заразу подхватили десять человек. Следом они чихнули — заразились еще сто… Потом, когда приспичит в больницу, мест не окажется. Чтобы такого не произошло, надо слушать, что рекомендует правительство. Если ты живешь в городе, то должен соблюдать правила. Если ведешь себя так, как хочешь, дуй в пустое поле, поставь там хижину и носись с собачкой, с кошечкой… с кем угодно. На мой взгляд, необходимы жесткие меры к тем, кто позволяют себе существовать отдельно от предписаний и мер безопасности. Их лучше выселять из Москвы, тогда и остальные быстро сообразят.— Моя коллега тоже раздражается, когда видит из окна, как ее соседи спокойно разгуливают по улице…Все считают себя умными. Но умный тот, кто старается не раздражать окружающий. А интеллигентный кто? Тот, кому очень хочется дать в рылу какому-нибудь жлобу. Но он этого не делает, потому что понимает: если врежешь, он ответит, но ничего не изменится. — Вы в Москве остались или за город рванули? Моя дача находится в Греции, куда переехали моя дочь и внучка. Они живут в хорошем дорогом районе, где люди не высовываются. А если и выходят куда-то, то так, чтобы никого на улице не встретить. Внучка Ариадна говорит: «Бабушка, я наконец-то хожу по твоей любимой тропе!» Она и правда особенная, длинной в десять километров. А Ариша занимается балетом, тело требует движения. Дорога — хороший вариант для нагрузки. Дочке тоже есть чем заняться. То балконы моет, то наблюдает, как голубка свила гнездо и два яичка положила в кустики.
Валентина Титова оправдалась за «исчезновение» из жизни детей
— Наверно, тяжело находиться в разлуке с семьей сейчас? Да, в это время обычно гощу у них. Но всякие случаются времена. На секундочку представляю, как было во время войны. Брестская крепость, люди скрывались, сидели в подземелье. Но не просто сидели, а еще и оборонялись. А мы? Прячемся в квартирах, в своих постелях… Как можно выплескивать энергию? Если она есть, почему не пустить в нужное русло! Например, можно обойтись без зарядки и помыть окна, отстирать и отгладить все вещи. Занимаюсь этим раз в три дня. Я шизофреничка, люблю чистоту в квартире и доме. Надо благодарить Бога за то, что мы живем в Москве, где созданы потрясающие условия. Собянин позаботился! Многие возмущаются, мол, выложил дорогу. Но, наверно, забыли как двое сапог за зиму изнашивали, как сгнивала обувь? А теперь носим одну пару. Если бы кто-то после войны сказал, что так будет, то на человека посмотрели бы как на сказочника.
— Актеры жалуются, мол, остались без работы, у многих даже нет финансовой подушки безопасности. Ну и что? У меня тоже нет. Моя пенсия 16 тысяч рублей в месяц из-за отсутствия званий. Спасибо товарищам по труду. Сочли, что Титова богатая, и ничего не надо… Еще прибавили четыре тысячи в связи с вирусом. В итоге — 20. Поняла: умею на них жить — бедно и экономно. Я транжира, когда необходимо купить стиральные порошки, хлорку, крахмал. Еду не заказываю, все делаю сама. Беру овощи, мясо…— Как прожить на 20 тысяч рублей? Научите!Нет, не на 20, а на 10. Половина суммы уходит на квартплату. Умная женщина может все, ей цены нет. Умею экономить, была бедной несколько раз в жизни. Но мы эти мгновения пережили. В этом ничего страшного нет, организму тоже нужна передышка, нельзя без конца существовать под девизом «Как я хочу!» Сейчас живу так, как не хотела, но живу… Жизнь большое испытание. Если ты его пройдешь, то ты человек. А все остальное — шизофрения и идиотизмом. — Вы легко расстаетесь с деньгами? Мой опыт показывает — не надо копить. Легко трачу, но бывает, наоборот, прижимаюсь. Если для ваших мозгов, головы, духа жажда путешествия необходима, значит, не жалейте деньги. Например, отправляйтесь за Волгу и посмотрите там мир. Поверьте, вернетесь обновленным. О чем вообще говорить с людьми, которые никуда не едут? У меня приятельница улетела в Америку. Спрашиваю ее: «Куда ходили?» А она: «В русский ресторан». Я бы не поехала туда ради этого. Лучше в двухсотый раз в Санкт-Петербург. Буду бегать по улице, наслаждаться великим городом. Устраивайте праздник самим себе! Когда есть личное впечатление, тогда иначе воспринимаешь все, даже рассказы товарищей, книги, которые читаешь…
— Валентина Антиповна, перед звонком читал комментарии ваших поклонников. Всех интересует, как удается так шикарно выглядеть в 78 лет?Я артист и обязана выглядеть получше. Те, кто ориентируется на меня, моих лет женщины, должны знать: не стоит превращаться в старуху Изергиль. А это очень легко: с утра не надеть лифчик и трусы, не натянуть колготки… вот ты и каракатица. Никогда не забуду, как встретила на улице Людмилу Целиковскую. Она очень красивая, статная женщина. Меня тогда поразило, у нее был грим: веки синим подведены, глаза и губы яркие. Пришла домой и стала узнавать сколько же ей лет. Оказалось 74… Вот я сейчас в таком возрасте, и хочется быть получше. К примеру, очень не люблю красить ресницы, но надо. Актер должен носить эту форму всю жизнь, он — лицо нации.
— Вы за естественную красоту или позволяете себе какие-то косметические процедуры?Я такая бедная в плане процедур, и ленивая. Позволяю себе десятикилометровые прогулки пешком и баню. Как же мечтаю о ней, уже буквально вся чешусь. Но дождусь обязательно! Если нахожусь на юге, спасают утренние ритуалы. Иду к морю, плаваю, смотрю вдаль, возвращаюсь и пью кофе на балконе… Балдею от каждого мгновения. Если живешь и не получаешь удовольствия от бытия с утра до вечера, то зачем ты вообще есть? А если беда, скажите себе: «Это испытание дано, чтобы я поумнела и прошла его».— Что сделаете сразу, как прекратится карантин? Уеду к дочке! Но я не узурпатор, говорю в квартире несколько слов в день. Когда девочки возвращаются с учебы и работы, быстро ухожу в свою комнату, стараюсь никого не раздражать. Ведь у каждого свой мир. Но мое присутствие их как-то успокаивает. Вообще, приятно, когда дома есть живая душа!
Фото: Сергей Иванов/PhotoXPress.ru, Facebook.com, кадр фильма «Большая перемена»