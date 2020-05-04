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Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения

Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
Каракас обращает внимание Совета безопасности ООН на эскалацию насилия со стороны США и Колумбии после неудавшейся попытки морского вторжения в страну, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

"Венесуэла заявляет перед международным сообществом о новой агрессии наемников и террористов, организованной с территории Колумбии и планировавшейся агентами США , против мира, демократии и суверенитета Венесуэлы", - говорится в заявлении.

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По материалам: ria.ru

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