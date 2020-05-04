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Версия: коронавирус щадит курильщиков

Версия: коронавирус щадит курильщиков

Российские врачи обратили внимание на то, что среди заболевших коронавирусом в больницах очень мало курильщиков, пишет «Московский комсомолец». Как выяснилось, такие же наблюдения сделали медики и в других странах. Пока не ясно, почему и как именно, но, похоже, курение защищает от Covid-19.

Врачи парижской больницы Питье-Сальпетриер, как и их российские коллеги, заметили эту странную закономерность.

«Курение, по-видимому, становится защитным фактором. Никотин может быть потенциальным защитным веществом, который не дает вирусу проникнуть в организм», — говорится в исследовании больницы Питье-Сальпетриер, которое цитирует Euronews.

Среди более чем 340 госпитализированных пациентов этого медучреждения постоянно курят около 4,5%. Среди почти 140 амбулаторных пациентов показатель чуть выше — 5,3%. Кроме того, согласно подсчетам центра AP-HP, который объединяет больницы Парижа и столичного региона, среди 11 тыс. госпитализированных c Covid-19 оказалось лишь 8,5% курильщиков. Хотя во Франции, как и в России, ежедневно курит каждый четвертый.

Ранее версию о том, что никотин защищает от коронавируса, публиковали и китайские исследователи.

Между тем ВОЗ не поддерживает эту теорию и не рекомендует курение как средство профилактики коронавируса. Более того, ВОЗ придерживается позиции, что во время курения пальцы часто приближаются к лицу, что увеличивает риск заражения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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