Власти Италии разрешили футбольным командам возобновить тренировки

Лидия Мартынова

Правительство Италии приняло решение, согласно которому футболистам и другим спортсменам разрешили приступить к тренировкам. Об этом пишет издание La Repubblica.Италия вступает во вторую фазу выхода из карантина, который был введён из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Джузеппе Конте.Отмечается, что уже завтра, 4 мая, все футбольные команды Италии могут приступить к тренировочному процессу с соблюдением всех норм безопасности.