Власти Италии разрешили футбольным командам возобновить тренировки
Сегодня, 11:49 Лидия Мартынова
Правительство Италии приняло решение, согласно которому футболистам и другим спортсменам разрешили приступить к тренировкам. Об этом пишет издание La Repubblica.
Италия вступает во вторую фазу выхода из карантина, который был введён из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Отмечается, что уже завтра, 4 мая, все футбольные команды Италии могут приступить к тренировочному процессу с соблюдением всех норм безопасности.
По материалам: gogetnews.info