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Власти Италии разрешили футбольным командам возобновить тренировки

Власти Италии разрешили футбольным командам возобновить тренировки
Правительство Италии приняло решение, согласно которому футболистам и другим спортсменам разрешили приступить к тренировкам. Об этом пишет издание La Repubblica.

Италия вступает во вторую фазу выхода из карантина, который был введён из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Отмечается, что уже завтра, 4 мая, все футбольные команды Италии могут приступить к тренировочному процессу с соблюдением всех норм безопасности.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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