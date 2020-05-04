Встал на якорь. "Академик Черский" прибыл в российский порт

Алексей Вольцев

Трубоукладчик "Академик Черский", который способен достроить "Северный поток-2", дошел до Калининграда, передает РИА Новости со ссылкой на данные порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Уточняется, что "Академик Черский" накануне вечером встал на якорь в порту Калининграда, а сегодня утром перестал передавать данные по AIS (Automatic Identification System).

Трубоукладчик вышел из Находки, его путь до Калининграда составил 83 дня. Причем судно следовало вокруг Африки и в ходе своего рейса многократно меняло пункт назначения.

Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером ‒ "Газпромом".

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Ранее радио Sputnik сообщило, что эксперт оценил маршрут "Академика Черского".