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Xbox Series X выйдет вовремя, но игры могут задержаться

Xbox Series X выйдет вовремя, но игры могут задержаться
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер дал новое интервью каналу CNBC, в котором рассказал, что в отношении релиза новых игр могут возникнуть некоторые задержки.

По словам Спенсера, Xbox Series X всё ещё должна выйти в срок — несмотря на то, что разработчикам пришлось подстраиваться под условия карантина.

"Команда очень хорошо справляется с поддержкой оборудования по расписанию, и мы, в целом, не отходим от изначального плана", - отметил Спенсер.

Гораздо большей проблемой, по его мнению, может стать производство новых игр.

"Если честно, я бы сказал, что больше всего вопросов возникает относительно производства игр", - добавил представитель Microsoft.

По словам Спенсера, создание подобных проектов теперь стало довольно масштабным занятием, в котором участвуют сотни человек.
Сейчас большая часть разработчиков трудятся из дома, из-за чего условия производства становятся несколько ограниченными. Спенсер отметил, что в этом отношении все учатся чему-то новому каждый день.

По словам Спенсера, в текущих условиях не стоит чрезмерно давить на авторов просто ради того, чтобы выпустить неготовый продукт в указанный срок.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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