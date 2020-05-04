Xbox Series X выйдет вовремя, но игры могут задержаться

Алексей Вольцев

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер дал новое интервью каналу CNBC, в котором рассказал, что в отношении релиза новых игр могут возникнуть некоторые задержки.По словам Спенсера, Xbox Series X всё ещё должна выйти в срок — несмотря на то, что разработчикам пришлось подстраиваться под условия карантина."Команда очень хорошо справляется с поддержкой оборудования по расписанию, и мы, в целом, не отходим от изначального плана", - отметил Спенсер.Гораздо большей проблемой, по его мнению, может стать производство новых игр."Если честно, я бы сказал, что больше всего вопросов возникает относительно производства игр", - добавил представитель Microsoft.По словам Спенсера, создание подобных проектов теперь стало довольно масштабным занятием, в котором участвуют сотни человек.Сейчас большая часть разработчиков трудятся из дома, из-за чего условия производства становятся несколько ограниченными. Спенсер отметил, что в этом отношении все учатся чему-то новому каждый день.По словам Спенсера, в текущих условиях не стоит чрезмерно давить на авторов просто ради того, чтобы выпустить неготовый продукт в указанный срок.