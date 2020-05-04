За сутки в России выявили еще 10 581 случай COVID-19

Вадим Карасев

За прошедшие сутки в России подтвержден 10 581 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Новые пациенты зарегистрированы в 82 регионах страны.

Согласно статистике, которую приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, более чем у половины из них (50,6%) инфекция никак не проявляется клинически. За сутки выздоровели 1456 человек, 76 умерли.

Всего в стране зарегистрировано 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, 1356 из них оказались летальными. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.