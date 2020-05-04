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Забронировано 70% выставочных площадей импортной ярмарки в Китае

Забронировано 70% выставочных площадей импортной ярмарки в Китае
Забронировано более 70% выставочных площадей Третьей китайской международной импортной ярмарки (CIIE), проведение которой намечено на ноябрь в Шанхае, сообщили организаторы мероприятия.

Более 1100 компаний со всего мира уже подтвердили свое участие в импортной ЭКСПО, - отметил заместитель директора Оргкомитета Сунь Чэнхай.

На ярмарке планируется выделить специальную выставочную зону на тему энергосбережения и охраны окружающей среды площадью около 10 тысяч квадратных метров. Она будет разбита на тематические павильоны: экономия воды, новые энергоносители, переработка ресурсов и охрана окружающей среды.

# Россия
По материалам: ria.ru

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