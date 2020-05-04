Женская консультация в Медицинском центре им. Святослава Федорова

Роман Иванов

Для каждой женщины очень важно следить за своим здоровьем. Особенно это касается посещения женской консультации. Проходить осмотр у гинеколога необходимо регулярно, а при появлении каких-либо непонятных симптомов немедленно обращаться к врачу, не дожидаясь ухудшения.

Медицинский центр имени Святослава Федорова

Если вы не доверяете или по определенным причинам не хотите посещать участкового гинеколога, лучше всего обратиться к специалистам Медицинского центра имени Святослава Федорова в Москве.

Профессионалы высокого уровня и соответствующей аккредитации проведут плановый и внеплановый осмотр, выдадут соответствующие рекомендации и проведут необходимое обследование состояния пациентки с использованием новейшего диагностического оборудования. Огромный опыт врачей в сфере гинекологии и акушерства гарантирует здоровье женщины на любом этапе, включая беременность.

Когда следует обращаться к гинекологу?

Женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога. Для подростков время первого осмотра начинается, когда наступает первый менструальный цикл. Взрослые женщины проходят плановый осмотр, а во время беременности наблюдение идет до самых родов.

При этом гинекологи Медицинского центра имени Святослава Федорова помогут определить любой тип заболевания, появление которого связанного с интимной жизнью пациентки, проведут курс лечения бесплодия, выявят точную причину нерегулярные менструации и, при необходимости, помогут мужчинам при импотенции.

Наблюдение у гинеколога во время беременности

Беременность – это особенное время в жизни каждой женщины, поэтому к решению выбора хорошего гинеколога для наблюдения во время беременности стоит подходить очень ответственно. Для будущей мамы это особое время, а для доктора – возможность доказать высокий уровень своих знаний и квалификации.

К каждой пациентке, а также к каждому отдельному случаю беременности, врач всегда подходит индивидуально. Во время первого визита гинеколог проводит тщательное собеседование, далее идет полное обследование всего организма, для исключения сопутствующих заболеваний, которые могут повлиять на течение беременности в дальнейшем. Отзывчивые доктора в обязательно порядке предоставят пациентке свой личный номер телефона, благодаря чему будущая мама сможет получать консультации удаленно, а при первых симптомах схваток вызвать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации.