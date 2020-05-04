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Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маски

Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маскиФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защитная маска способна уберечь человека от возможного попадания коронавируса в организм, объяснила руководитель подмосковного Роспотребнадзора, главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства.

«Сегодня защитная маска — не надуманная предосторожность, а форма одежды. Такая же как головной убор, перчатки или шарф холодной зимой», — сказала она.

По ее словам, средство индивидуальной защиты можно также сшить самостоятельно. Микаилова уточнила, что для этого подойдут хлопковая ткань или полиэстер.

Ранее заслуженный врач России Сергей Дорофеев заявил, что ношение масок во время эпидемии может уменьшить число новых зараженных коронавирусом. Кроме того, по его мнению, данная мера позволит избежать более жестких ограничений.

С 12 мая в Московской области ношение маски станет обязательным. Следить за соблюдением новых правил будет полиция и ГИБДД, а штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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