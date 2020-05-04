Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями

Вадим Карасев

Есть люди, которые словно созданы друг для друга, а есть те, кому друзьями стать просто невозможно. Астрологи назвали шесть пар Знаков Зодиака, вероятность даже простого товарищества между которыми порой стоит под вопросом.

В делах любовных можно воспользоваться проверкой совместимости. Дружба же менее предсказуема, но более требовательна, так что те же законы тут не работают.

Овен и Лев

Овны обладают одной очень хорошей чертой характера, которая помогает им становиться лучшим другом любому Знаку, — добротой. Это великодушные люди, которые не держат зла на других, даже если их обидели. Львы же не всегда ценят доброту другого человека. Им важнее другие качества — чувство юмора, статус, успешность и многое другое. Поэтому такая дружба возможна, но маловероятна.

Представители этих двух Знаков могут общаться без обид и негатива, но они словно из разных вселенных, из разных миров. Они это понимают с первой минуты общения и просто принимают как данность, не стараясь исправить. Им не трудно рядом, но они точно не захотят проводить вместе больше времени, чем это необходимо.

Телец и Рак

Такие два человека будут спорить с первой минуты знакомства. Не исключены грубости в адрес друг друга и даже драки. Представители этих знаков крайне неуступчивы и самолюбивы. Главное для них — чтобы с их мнением всерьез считались. Если этого не происходит, то жди беды. Тельцы — упертые и жестокие в спорах люди, а Раки любят провоцировать других, и поэтому вместе они становятся взрывоопасны.

Самое интересное, что порой эти люди становятся друзьями, если с первых минут знакомства из мнения по различным вопросам совпадают. Происходит это невероятно редко, но бывает. Тельцы и Раки — это тот самый случай, когда люди слишком похожи для того, чтобы нравиться друг другу.

Близнецы и Козерог

Близнецы слишком ветрены для Козерогов. Считается, что люди этого Воздушного Знака могут находить общий язык со всеми без исключения, и это абсолютная правда, ведь они относятся к самым обаятельным и харизматичным людям на планете. Только вот мало найти общий язык с Козерогами: важнее заслужить их доверие. Близнецы же бывают крайне ненадежными, поэтому самое лучшее, что возможно между этими двумя Знаками, — это просто приятное общение.

Козерогам нужен кто-то, кто будет надежным и предсказуемым: что эти люди даже к дружбе подходят крайне осторожно, не говоря уже об отношениях. Козерог — самый надежный и очень ответственный друг. Если вы хотите найти того, кто точно не предаст вас и обязательно поддержит в трудную минуту, Козерог идеально подойдет на эту роль.

Дева и Рыбы

Девы умеют находить общий язык с большинством людей. Они очень хорошо чувствуют, что можно говорить, что нельзя. Рыбы со своей ветреностью и непростым характером могут привлечь Дев в начале знакомства, несмотря на некоторые трудности в понимании. Главным отталкивающим фактором впоследствии станет слишком часто меняющееся настроение Рыб.

Для Рыб не составляет труда выводить из себя многих людей, а Девы точно не будут терпеть эмоциональное насилие над собой. Рыбы — достаточно эксцентричные люди, ритм и стиль жизни которых кардинально отличается от ритма и стиля жизни Дев. Из-за обманчивого первого впечатления эти люди могут очень сильно отдалиться друг от друга в будущем.

Весы и Водолей

Эти Знаки относятся к одной стихии, но им трудно вместе по нескольким причинам. Весы — яркие люди, которым необходимо внимание, а Водолеи сами себе на уме. Весам нравится независимость и свобода, а Водолеи крайне ревнивые. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что такой дуэт редко развивается дальше приятного знакомства.

Водолеям важно знать, что человек готов полностью отдать себя отношениям и дружбе. В противном случае это будет просто хороший знакомый. В некотором смысле друзья Водолея становятся его подчиненными, а Весы не любят выполнять приказы, тем более, для тех, кто не дает им ничего полезного взамен.

Скорпион и Стрелец

Скорпионы и Стрельцы не смогут подружиться, но не только потому, что они из разных стихий. Вода и Огонь не всегда затмевают друг друга, но в этот раз именно так и происходит. Скорпионы любят, когда человек, с которым у них дружеские отношения, идет навстречу и разделяет их увлечения.

Стрельцы редко идут навстречу: они сами себе на уме. Их нельзя назвать типичными эгоистами, но живут они в том ритме, который для них удобен. А удобен им зачастую крайне динамичный ритм жизни, а отличие от Скорпионов, которые развлекаются и проводят время совершенно иным образом.