45-летняя Хлоя Севиньи впервые стала мамой

Вадим Карасев

45-летняя американская актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой. Информацию об этом изданию DailyMail подтвердили представители актрисы. Вчера звезду с новорожденным на руках и с ее бойфрендом Синишей Маковичем засняли на улице в Нью-Йорке.

О беременности звезды стало известно в начале года — в сеть попали снимки актрисы, на которых был заметен ее округлившийся живот. Ну а через несколько дней она и сама перестала скрывать интересное положение, опубликовав в инстаграме кадры из фотосессии, в которой она снялась беременной. Автором съемки стал известный кинорежиссер Джим Джармуш. А на последнем месяце беременности звезда снялась полностью обнаженной для издания The Cut.





Отцом ребенка стал бойфренд звезды — арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art Синиша Макович. С ним Севиньи встречается больше года. Пара не афиширует свои отношения. Впрочем, Севиньи всегда была довольно скрытна в плане личной жизни. Известно, что она некоторое время встречалась с Лукой Сабатом — экс-бойфрендом Кортни Кардашьян.

Два года назад она намекала на желание родить ребенка.

Мне лучше поскорее родить девочку, или не знаю, что будет дальше,

— говорила она.



