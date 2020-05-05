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49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении

49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении
29% украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, а 49% - противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

Так, 29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% - что события развиваются в неправильном направлении.
Отмечается, что 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 50%, что не способна преодолеть - 14,5%.Источник: https://censor.net.ua/n3193209
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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