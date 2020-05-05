49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении

Анастасия Иванова

29% украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, а 49% - противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.Так, 29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% - что события развиваются в неправильном направлении.Отмечается, что 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 50%, что не способна преодолеть - 14,5%.Источник: https://censor.net.ua/n3193209