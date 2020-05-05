5 законов равновесия Вселенной, которые нельзя нарушать

Вадим Карасев

Существуют неписаные законы, согласно которым необходимо жить каждому из нас. Если этого не делать, то мир вокруг нас будет медленно превращаться в хаос и бесконечный поток проблем.

Следование базовым законам Вселенной всегда приближает нас у успеху и к счастью. Помните о том, что ничего не происходит в нашем мире просто так. У всего есть причины и следствия.

Закон первый: «получил — отдай»

Всё во Вселенной должно находиться в равновесии и балансе. Этот закон описывает данный принцип как нельзя лучше. Если кто-то делает для вас что-то бескорыстное, стоит не возвращать доброту этому же человеку только из чувства долга, а сделать добро и для кого-то другого. Так волна позитивных перемен вновь дойдет до вас через какой-то промежуток времени.

Конечно, порой можно и делать что-то доброе в ответ тому человеку, который помог вам, но только если он попросит вас об этом. Если сразу же возвращать сделанное вам добро назад, то у человека может создаться впечатление, что вы не принимаете его «дары». Ровно также расценивает это и Вселенная. Если что-то хорошее происходит просто так, без причины, то очень важно принять это и насладиться подарком.

Закон второй: «нашел — поделись»

Вселенная не может делать подарки сразу всем одновременно, поэтому если вы будете делиться ее дарами с окружающими, она вас за это вознаградит еще больше. Многие слышали о том, что если вам посчастливилось найти или выиграть в лотерею крупную сумму денег, то обязательно нужно поделиться радостью с близкими — сводить друзей в ресторан или в бар, сделать приятный сюрприз родителям и так далее.

Если жадно откладывать то, что вы находите случайно или по воле удачи, то не удивляйтесь тому, что поток везения однажды прекратится. Создайте для близкого человека впечатление того, что ему тоже очень крупно повезло. Беспричинный подарок или ужин в прекрасном месте будет отличным способом поделиться удачей. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют даже в случае удачных обстоятельств на работе пытаться делать что-то для окружающих. Если вы получили больше денег, чем обычно, порадуйте хотя бы самых близких.

Закон третий: «если что-то не нравится — уходите»

Если вам не по душе ваша работа, то стоит задуматься о том, чтобы уволиться и найти иное место, где вам будут рады. Если вас не устраивают соседи, с которыми вы постоянно ругаетесь, то вам следует задуматься о переезде. Когда вы чем-то недовольны, нельзя просто сидеть и ждать, что все изменится, и если от вас ничего не зависит, то нужно просто уйти оттуда, где вам плохо.

Не стоит мстить недобрым людям или терпеть негатив на работе, пусть даже та хорошо оплачивается. Тот негатив, который генерируется внутри вас из-за такой ситуации, не приводит ни к чему хорошему.

Закон четвертый: «если ничего не просишь, то ничего не получаешь»

Вселенная может воплотить в жизнь самые смелые мечты, но если вы не знаете, чего хотеть и чего желать, то вы ничего и не получите. Ничто не рождается из пустоты. Всему нужен какой-то импульс. Это равновесие не нарушить и не изменить.

Старайтесь больше мечтать и двигаться по направлению к мечте. Иными словами это называется законом притяжения. Пустота в космосе не притягивает ничего, но чем тяжелее объект, тем сильнее его притяжение. Точно так же получается и с нашими мечтами. Чем они ярче и чем больше вы их наполняете какими-то действиями, тем больше они притягивают удачи. Помните об этом в следующий раз, если вас вдруг настигнет апатия и безразличие к жизни.

Закон пятый: «мы всегда делаем выбор, даже если нам кажется обратное»

В нашем мире не бывает полностью свободного плавания. Каждый человек плывет по жизни в лодке, которая направляется мыслями и поступками. Бездействие — это тоже действие, но нулевое. Когда вы ничего не делаете, вы делаете выбор ничего не делать. Не важно, почему именно вы не выбираете — из-за страха или из-за сомнений.

Как бы вы ни пытались отойти от необходимости делать выбор, вам все равно нужно будет его сделать. Возможно, что вы уже его сделали. Отсрочивание решительного шага лишь снижает вероятность того, что этот шаг будет правильным, хотя и на «правильное» или «неправильное» Вселенная действия тоже не подразделяет.