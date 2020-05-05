75 лет назад началась Пражская наступательная операция советских войск

Лидия Мартынова

Пражская операция — наступательная операция советских войск 1945 года, ставшая завершающей на Европейском театре военных действий и последней стратегической операцией Красной Армии в Великой Отечественной войне. Она проходила в период с 5 по 12 мая 1945 года при участии 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов под руководством Маршала Советского Союза Ивана Конева. И в ходе неё был освобождён город Прага.

Вообще борьба за освобождение Чехословакии началась гораздо раньше, в сентябре 1944 года, именно тогда советские войска вступили на территорию республики. К концу апреля 1945 года была освобождена почти вся Словакия, включая Братиславу, а также крупные промышленные города — Моравска-Острава и Брно.

Взятие Берлина привело к полному развалу фашистской Германии. Но даже после Берлинской операции часть немецких подразделений продолжала оказывать сопротивление. Группа армий «Центр» в составе 4-й танковой, 17-й полевой и 1-й танковой армии и часть сил группы армий «Австрия» (8-я и 6-я танковые армии СС) стояли на территории Чехословакии и северных районов Австрии. Здесь находилось более 900 тысяч немецких солдат, имевших 9700 орудий, 1900 танков и тысячу самолетов. По плану немецкого командования необходима была оборона вокруг Праги и в самом городе.

Со стороны советской армии выступало около 2 миллионов человек, 30 тысяч орудий, столько же самолетов и 2 тысячи танков. Боевые действия начались 5 мая, когда в Праге произошло народное восстание. Жители города по радио обратились за помощью к советским войскам, и те перешли в наступление на сутки раньше намеченного плана. К 7 мая войска вышли к северным склонам Рудных гор, где начались бои за Дрезден.

8 мая наступление продолжалось уже на всех направлениях. Но, даже несмотря на подписанный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, группа армий «Центр» не сдавалась. В ночь на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта сумели прорвать оборону противника и освободить Прагу. 10-11 мая основные силы фашистских войск были взяты в плен, а Чехословакия освобождена от захватчиков.

Советскими воинами было взято в плен около 860 тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе 60 генералов, убито и ранено 40 тысяч фашистских захватчиков. Потери со стороны Красной Армии составили 12 тысяч военных, еще 40 тысяч было ранено. Пражская операция явилась последним сражением войск Советского Союза в войне против фашистской Германии.

В честь советских солдат, мужественно защищавших Чехословакию и погибших на ее территории, были воздвигнуты многочисленные памятники. В Праге находится Ольшанское кладбище площадью более 50 га, где захоронено около 2 миллионов выдающихся жителей Праги. Почетное место занимают могилы советских солдат, погибших при освобождении города.