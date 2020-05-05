Адвокат Аманды Байнс опроверг новости о беременности актрисы

Вадим Карасев

Полтора месяца назад появились новости, что актриса Аманда Байнс готовится впервые стать матерью. Об этом сама звезда и ее жених Пол Майкл сообщили в инстаграме, опубликовав снимки УЗИ в своих аккаунтах. Правда, вскоре фото с их страниц были удалены.

По сообщениям издания US Magazine, на днях адвокат звезды Дэвид Эсквибиас опроверг новости о беременности актрисы.

Аманда не беременна,

— приводит его слова издание.





Ранее он также прокомментировал слухи о здоровье звезды, которые появились вскоре после новостей о ее беременности.

Любые сообщения, что Аманда страдает от наркотической или алкогольной зависимости, являются ложными. Она занимается своим психическим здоровьем. Мы просим о конфиденциальности в течение этого времени и чтобы любые спекуляции о ее личной жизни со стороны общественности и средств массовой информации прекратились, дабы Аманда могла сосредоточиться на том, чтобы стать лучше,

— сказал он.

Эскивибиас добавил, что сейчас звезда не находится в рехабе, а скрывается в безопасном месте.

Напомним, что раньше Аманда Байнс испытывала проблемы с алкоголем и наркотиками и лечилась в психиатрической клинике.





Пол Майкл и Аманда Байнс

В феврале этого года актриса внезапно вернулась в соцсети с радостными новостями о помолвке. Тогда она опубликовала снимок кольца, а затем и показала своего избранника. Чуть позже появились сообщения о разрыве пары, но жених звезды эти слухи опроверг, назвав их происками хакеров. Вместе ли влюбленные сейчас, неизвестно.