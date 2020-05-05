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Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера из сериала «Кухня» госпитализировалиСергей ЛавыгинФото: «Кинопоиск»

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Лавыгин упал около подъезда вечером в воскресенье, 3 мая, и ударился головой. Врачи предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Информацию о госпитализации актера подтверждает и и источник «Комсомольской правды». Других подробностей состояния Лавыгина не приводится.

Помимо сериалов «Кухня» и «СеняФедя» Сергей Лавыгин снимался в таких фильмах, как «Лед 2», «Самый лучший день», «Горько!».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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