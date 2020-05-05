Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Сегодня, 02:59 Вадим КарасевСергей ЛавыгинФото: «Кинопоиск»
Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, Лавыгин упал около подъезда вечером в воскресенье, 3 мая, и ударился головой. Врачи предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.
Информацию о госпитализации актера подтверждает и и источник «Комсомольской правды». Других подробностей состояния Лавыгина не приводится.
Помимо сериалов «Кухня» и «СеняФедя» Сергей Лавыгин снимался в таких фильмах, как «Лед 2», «Самый лучший день», «Горько!».
По материалам: lenta.ru