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Альбом Бритни Спирс через четыре года после выпуска возглавил чарт iTunes

Альбом Бритни Спирс через четыре года после выпуска возглавил чарт iTunes
РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс сообщила в сторис инстаграма, что ее девятый студийный альбом Glory, выпущенный в 2016 году, неожиданно возглавил музыкальный чарт на платформе iTunes.


"Не ожидала увидеть такое. Ребята, вы невероятные. Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне. Спасибо большое", — написала Спирс.

Первоначально пластинка занимала пятое место, но позже поднялась на первое среди поп-альбомов, опередив студийник Мэрайи Кэри "Charmbracelet" (2002 год), сборник хитов "Throwback Tunes: 80s", мини-альбом Мадонны "I don't search I find", альбом Эда Ширана X и другие.


После релиза Glory дебютировал на третьей позиции в престижном музыкальном чарте Billboard 200 (за первую неделю было продало 111 тысяч экземпляров), а также его положительно приняли критики и поклонники.

В трек-листе 12 композиций, в том числе "Private show", "Clumsy" и "Do you wanna come over?".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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