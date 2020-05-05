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Альбом Бритни Спирс возглавил чарт iTunes через четыре года после выпуска

Альбом Бритни Спирс возглавил чарт iTunes через четыре года после выпускаФото: Mario Anzuoni / REUTERS

Альбом американской поп-исполнительницы Бритни Спирс Glory в воскресенье, 3 мая, возглавил чарт iTunes. Об этом певица рассказала в сториз своего Instagram, сообщает Daily Mail.

Этот альбом был издан в 2016 году.

38-летняя артистка заявила, что очень любит этот альбом и не ожидала такого. «Рада, что он вам дорог так же, как и мне. Это лучший день в жизни», — сказала она.

Альбом занял лидирующую строчку в категории поп-музыка. Он опередил альбом Мэрайи Кэри Charmbracelet (2002 год), сборник Throwback Tunes: 80s, альбом ремиксов Мадонны I Don't Search I Find и сборник NOW Thats I Call Music Vol.74.

30 апреля Бритни Спирс сняла домашнюю тренировку в откровенной одежде и насмешила фанатов. Она рассказала, что зашла в свой спортивный зал впервые за полгода. «Я случайно его подожгла. Благо, сработала сигнализация, и никто не пострадал. Гантели — единственное, что у меня осталось», — поделилась она, пояснив, что пожар произошел из-за декоративных свечей.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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