Белоруссия начала покупать саудовскую нефть

Вадим Карасев

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В процессе поиска альтернативных поставщиков нефти Белоруссия начала покупать сырье у Саудовской Аравии. Объем первой партии составит 80 тысяч тонн. Танкер прибудет в порт Клайпеды 11 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».

Представитель компании отказался рассуждать о возможности дальнейшего сотрудничества с Saudi Aramco. «Рынок покажет, как будем действовать дальше», — подчеркнул он.

Минск традиционно закупал всю нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов в России. Поводом для изменения политики стал ценовой конфликт, развернувшийся в конце прошлого года.

Президент Александр Лукашенко обвинил Россию в желании продавать нефть республике по ценам выше мировых. Снять противоречие стороны смогли только после радикального снижения стоимости сырья во всем мире. Тем не менее Белоруссия успела закупить партию азербайджанской нефти с поставкой через Украину.

Окончательные цены, по которым российские компании поставляют нефть в Белоруссию, не разглашаются. Стоимость барреля составляет четыре доллара, однако покупатели должны будут заплатить премию поставщикам.

На прошлой неделе источник в нефтяной сфере республики рассказал, что существует предварительная договоренность о закупке нефти в Польше. До конца года планируется поставить 100 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что Польша полностью отказалась от российской нефти с поставкой по морю и перешла на саудовскую. Такая ситуация сложилась благодаря скидкам, которые предоставило европейским покупателям ближневосточное королевство.