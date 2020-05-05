Белый дом опроверг наличие прогноза о резком росте смертей из-за Covid-19

Лидия Мартынова

Опубликованный газетой The New York Times прогноз о том, что в США власти ждут резкого роста числа смертей из-за коронавируса — до 3 тыс. в сутки, не фигурирует в документах администрации президента. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Ранее газета, ссылаясь на документы администрации США, утверждало, что американские власти не исключают скорого роста суточного количества летальных исходов.

«Это не является документом Белого дома, материал не был представлен целевой группе [Белого дома по борьбе с коронавирусом] и не проходил межведомственного изучения. Эти данные не фигурируют в моделировании и анализе целевой группы», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что поэтапные рекомендации президента США Дональда Трампа по снятию санитарных ограничений основаны на научном подходе, с которым согласны ведущие эксперты в сфере здравоохранения и инфекционных заболеваний.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,16 млн случаев заражения инфекцией, умерли 68 046 человек.