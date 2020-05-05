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Без политизации. Чехия обсудит с Россией разногласия в отношениях

Без политизации. Чехия обсудит с Россией разногласия в отношениях
Министерство иностранных дел Чехии направило российской стороне ноту с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в том числе вопрос памятника маршалу Ивану Коневу, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Томаша Петршичека во время выступления перед депутатами парламента.

Представители оппозиционных партий же предлагали обсудить взаимодействие Москвы и Праги, а также попытки "вмешательства" России во внутренние дела Чехии. Большинство депутатов проголосовали против этого предложения.

"Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии", – сказал глава МИД.

Петршичек отметил, что обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было предложено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.


сообщило, что в Главном следственном управлении СК России 10 апреля открыли уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника.

# Политика
По материалам: ria.ru

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