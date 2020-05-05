Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии

Алексей Вольцев

Ложная информация во время пандемии нового коронавируса может ставить под угрозу жизни людей, поэтому крайне важно решительно бороться с дезинформацией, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Вводящая в заблуждение или ложная информация может ставить под угрозу жизни. Поэтому крайне важно решительно противодействовать дезинформации с помощью оповещений, которые будут прозрачными, своевременными и основанными на фактах", - написал он.