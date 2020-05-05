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Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии

Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
Ложная информация во время пандемии нового коронавируса может ставить под угрозу жизни людей, поэтому крайне важно решительно бороться с дезинформацией, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Вводящая в заблуждение или ложная информация может ставить под угрозу жизни. Поэтому крайне важно решительно противодействовать дезинформации с помощью оповещений, которые будут прозрачными, своевременными и основанными на фактах", - написал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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