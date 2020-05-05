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Божена Рынска приняла участие в онлайн-вечеринке вместе с двухмесячной дочерью

Божена Рынска приняла участие в онлайн-вечеринке вместе с двухмесячной дочерью
Журналист долгие годы мечтала о совместном ребенке с мужем Игорем Малашенко. Но желание Божены сбылось уже после смерти любимого супруга. В марте у светской львицы родилась девочка, которую она назвала Евгенией.

Дочь 45-летней Божены Рынски появилась на свет от суррогатной матери. Из-за проблем со здоровьем журналист не смогла бы выносить ребенка самостоятельно, поэтому ей пришлось принять непростое решение. Пока девочка была в утробе, Рынка пребывала в тяжелой депрессии после утраты мужа, однако смогла вернуться к жизни, как только увидела новорожденную малышку. 

«Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами, нос еврейский, глаза монгольские. На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас. Сейчас, почти в месяц, она смотрит, как абсолютно разумное создание и так же и ведет себя», — делилась с поклонниками Божена. 

Журналист души не чает в ребенке и постоянно находится рядом с наследницей. Так, она даже взяла маленькую Женю с собой на онлайн-вечеринку. К слову, это стало первым выходом в свет для девочки.

«Вот это сладкое существо с недовольной мосечкой, потому что у нее болит пузечко — это моя Женечка. У нее колики, а она не кричит, не плачет, ведь это ее первая в жизни вечеринка», — умилялась дочери Божена.

Cама же Рынска с трудом собралась на светское мероприятие. Божена отмечает, что совершенно не умеет ухаживать за волосами и делать маникюр. «Я не умею делать укладки, поэтому накрутила на голове какое-то гнездо, а потом с ним еще и заснула. Чувствую себя как последний фрик теперь», — пошутила журналист.

Напомним, что Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством. Смерть супруга стала сильным ударом для Рынски, которая была готова уйти вслед за любимым человеком. «Я действительно не уследила за Игорем, не повторяла каждое утро, что его жизнь нужна мне, и все будет хорошо. Я должна была понять, что у него смертельный срыв и лететь за ним», — признавалась она. 

В инциденте Божена винит бывшую возлюбленную Малашенко, которая постоянно конфликтовала с ним по материальным вопросам и довела до нервного срыва. «Психотерапевт сказал, что у Игоря самоуничтожающее поведение, непреодолимое желание все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой. Я передала Игорю все, стала объяснять, как могла, что на самом деле у нас хватит денег, чтобы выжить, что готова жить с ним довольно скромно», — вспоминала позже Рынска.

Фото: Legion-Media, YouTube-канал Tatler Russia

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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