Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти

Анастасия Иванова

Бразильская нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) установила рекорд по экспорту нефти в апреле, нарастив его до 1 миллиона баррелей в день, или до 30,4 миллиона баррелей за месяц, сообщила компания.

"Мы экспортировали 1 миллион баррелей нефти в день в апреле. Это новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 771 тысячу баррелей в день", - говорится в