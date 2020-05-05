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Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти

Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти
Бразильская нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) установила рекорд по экспорту нефти в апреле, нарастив его до 1 миллиона баррелей в день, или до 30,4 миллиона баррелей за месяц, сообщила компания.

"Мы экспортировали 1 миллион баррелей нефти в день в апреле. Это новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 771 тысячу баррелей в день", - говорится в

# Экономика
По материалам: ria.ru

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