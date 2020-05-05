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Британия рассказала о диалоге с Россией по коронавирусу

Британия рассказала о диалоге с Россией по коронавирусуФото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания поддерживает диалог с Россией по ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал официальный представитель британского министерства иностранных дел в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агенства, страна ведет тесную работа с партнерами по G20 с целью добиться международного консенсуса. «Нам нужно учиться на уроках друг друга, и у каждой страны есть свои уроки и свой опыт, ценные в данной сфере», — сказал представитель МИД Британии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в России зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения, в Великобритании — более 196 тысяч.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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