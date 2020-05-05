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Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.

"Один из способов, с помощью которых мы добиваемся международного консенсуса – это тесная работа с партнерами по G20 и обеспечение того, чтобы принципы совместной работы разделялись всеми. Нам нужно учиться на уроках друг друга, и у каждой страны есть свои уроки и свой опыт, ценные в данной сфере", - сказал представитель британского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о сотрудничестве и диалоге Великобритании и России в борьбе с коронавирусом.

"Мы продолжаем поддерживать диалог с Россией по глобальным проблемам, связанным с коронавирусом", - заверил собеседник агентства.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# Россия
По материалам: ria.ru

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