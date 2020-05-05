Брюс Уиллис воссоединился с женой

Влада Некрасова

Американский актер Брюс Уиллис встретился со своей нынешней женой британской моделью Эммой Хемминг и их двумя дочерьми после того, как они почти месяц провели в разлуке, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Хемминг наконец-то смогла приехать из Лос-Анджелесе на ранчо Деми Мур (актер с начала апреля живет вместе с бывшей женой и тремя старшими дочерьми. — Прим.ред.), которое находится в штате Айдахо (США). Там они и отпраздновали шестой день рождения младшей дочери Эвелин.

пропустил праздник их с Эммой Хемминг старшей дочери Мейбел Рей (в конце апреля ей исполнилось восемь).

Сейчас мама двоих детей размещает в сторис инстаграма видео, на которых показывает, как катается с Брюсом Уиллисом на квадроцикле и играет с детьми.

Несмотря на развод с Деми Мур, который произошел в 2000 году после 13 лет брака, семьям удалось построить теплые отношения. Эмма Хемминг часто комментировала публикации, сделанные старшими дочерьми Уиллиса, и писала, как по всем соскучилась.