Бывший муж Лолиты показал, как проводит самоизоляцию с новой возлюбленной

Алексей Вольцев

Несколько дней назад Лолита Милявская и Дмитрий Иванов официально развелись. Экс-супруги не скрывают, что уже счастливы с другими людьми. В социальных сетях тренер по сквошу показал, как проводит карантин с новой возлюбленной и детьми.

45-летний Дмитрий Иванов живет с дочерью Настей, возлюбленной Ольгой Кулиевой и ее наследницей. По словам тренера, они целыми днями играют в настольные игры. «Баттл игроманов! Новые увлечения на карантине не дадут вам соскучиться — это факт! Понадобится: бокал красного, чай, разные вкусности, настольные игры и веселая компания — ваша семья!» — поделился бывший муж 56-летней Лолиты.

Дмитрий поинтересовался у подписчиков, чем же они занимаются во время пандемии. Он также отметил, что сейчас лучший момент смотреть интересные фильмы, слушать музыку и разговаривать по душам.

Пользователи Сети порадовались за Иванова. Многие пожелали спортсмену счастья и семейного благополучия. «Рада Дмитрий, что ты нашел ту, которая действительно тебе подходит! Да и девочки с вами»; «Так держать и после карантина! Чтобы всегда и во всем царила полная гармония и любовь!»; «Молодцы! Здорово находится в окружении милых и родных для тебя людей», — отреагировали поклонники.

Напомним, что брак Дмитрия Иванова и Лолиты Милявской распался из-за имен со стороны тренера. Певица не раз заявляла, что читала переписки экс-супруга с его любовницами. Так исполнительница узнала, что спортсмен начал общаться с Кулиевой в середине 2017 года.

«Это не единственная подруга моего бывшего партнера. У него были еще связи. Психолог мне объяснила, что нарциссические личности никогда не имеют только одни отношения. У них всегда в запасе есть другие жертвы. Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама», — ранее говорила Лолита.

Тренер не собирается ставить точку в отношениях с артисткой, хотя они и разведены, поэтому подал на нее в суд за клевету.

Фото: Legion-Media, Instagram