Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя

Алексей Вольцев

Целью морского вторжения в Венесуэлу 3 мая была попытка покушения на президента страны Николаса Мадуро, сообщило РИА Новости.

По словам Мадуро, наемники, которые в воскресенье совершили попытку вторжения обучались на территории Колумбии, что подтверждается имеющимися доказательствами, в том числе видео.





"У нас есть доказательства и показания чиновника США… который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была ясна – убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии", – сказал он.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах.

сообщило, что Вашингтон назвал условие для снятия санкций с Каракаса.