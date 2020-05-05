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Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя

Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя
Целью морского вторжения в Венесуэлу 3 мая была попытка покушения на президента страны Николаса Мадуро, сообщило РИА Новости.

По словам Мадуро, наемники, которые в воскресенье совершили попытку вторжения обучались на территории Колумбии, что подтверждается имеющимися доказательствами, в том числе видео.


"У нас есть доказательства и показания чиновника США… который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была ясна – убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии", – сказал он.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах.


сообщило, что Вашингтон назвал условие для снятия санкций с Каракаса.
# Политика
По материалам: ria.ru

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